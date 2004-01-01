Wink
Фильмы
Небесный капитан и мир будущего

Небесный капитан и мир будущего (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Sky Captain and the World of Tomorrow
Фантастика102 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Действие разворачивается в Нью-Йорке 1939 года. Молодая журналистка узнает о том, что всемирно известные ученые пропадают при невыясненных обстоятельствах. Объединившись с опытным пилотом и искателем приключений, она пытается нарушить планы сумасшедшего, стремящегося завладеть миром…

Небесный капитан и мир будущего смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Небесный капитан и мир будущего»

Всё