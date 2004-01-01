Небесный капитан и мир будущего (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Sky Captain and the World of Tomorrow
Фантастика102 мин6+
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Сюжет
Действие разворачивается в Нью-Йорке 1939 года. Молодая журналистка узнает о том, что всемирно известные ученые пропадают при невыясненных обстоятельствах. Объединившись с опытным пилотом и искателем приключений, она пытается нарушить планы сумасшедшего, стремящегося завладеть миром…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ККРежиссёр
Керри
Конран
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актёр
Джованни
Рибизи
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- Актриса
Бай
Лин
- Актёр
Омид
Джалили
- ЛОАктёр
Лоуренс
Оливье
- Актриса
Анджелина
Джоли
- ТБАктёр
Тревор
Бэкстер
- ДКАктёр
Джулиан
Карри
- ККСценарист
Керри
Конран
- ДЭПродюсер
�Джон
Эвнет
- СФПродюсер
Сэди
Фрост
- Продюсер
Джуд
Лоу
- МОПродюсер
Марша
Оглсби
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- ККХудожник
Кевин
Конран
- ЭЭОператор
Эрик
Эдкинс
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр