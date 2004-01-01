Небесный капитан и мир будущего (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Действие разворачивается в Нью-Йорке 1939 года. Молодая журналистка узнает о том, что всемирно известные ученые пропадают при невыясненных обстоятельствах. Объединившись с опытным пилотом и искателем приключений, она пытается нарушить планы сумасшедшего, стремящегося завладеть миром…



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