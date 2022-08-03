Неадекватные люди
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Неадекватные люди

Неадекватные люди (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.82010, Неадекватные люди
Драма, Мелодрама101 мин18+

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О фильме

Тихий и воспитанный Виталик пытается начать жизнь с нуля в новом городе. Но странным образом ему на пути попадаются одни сумасшедшие.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неадекватные люди»