Не твое тело (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.52017, Moglie e marito
Комедия105 мин18+
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О фильме
Что, если вы поменяетесь телами с вашей второй половинкой? Об этом даже не задумывались Андреа и София. Если бы не один эксперимент, в результате которого пара обнаруживает, что они оказались внутри друг друга. Теперь она - блестящий доктор, а он - телеведущая на подъеме своей карьеры.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КСАктриса
Кася
Смутняк
- Актёр
Пьерфранческо
Фавино
- МГАктриса
Марта
Гастини
- Актёр
Гаэтано
Бруно
- ДВАктриса
Джизельда
Володи
- ПКАктриса
Паола
Кальяри
- ГФАктёр
Габриэль
Фальсетта
- ЛДАктёр
Луиджи
Диберти
- ФААктриса
Франческа
Агостини
- АБАктёр
Андреа
Бруски
- ДЛСценарист
Джулия
Луиза Штайгервальт
- ДГСценарист
Даниэль
Грассетти
- РСПродюсер
Роберто
Сесса
- ПЛПродюсер
Паоло
Лукарини
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- МКХудожница
Мария
Кристина Ла Парола
- МДОператор
Микеле
Д’Аттаназио