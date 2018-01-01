Wink
Не твое тело
Актёры и съёмочная группа фильма «Не твое тело»

Актёры

Кася Смутняк

Kasia Smutniak
АктрисаSofia
Пьерфранческо Фавино

Pierfrancesco Favino
АктёрAndrea
Марта Гастини

Marta Gastini
АктрисаMaria
Гаэтано Бруно

Gaetano Bruno
АктёрCristian
Джизельда Володи

Giselda Volodi
АктрисаLa psicologa
Паола Кальяри

Paola Calliari
АктрисаAngelica
Габриэль Фальсетта

Gabriele Falsetta
АктёрIvan
Луиджи Диберти

Luigi Diberti
АктёрLo Foco
Франческа Агостини

Francesca Agostini
АктрисаAnna
Андреа Бруски

Andrea Bruschi
АктёрBrancati

Сценаристы

Джулия Луиза Штайгервальт

Giulia Louise Steigerwalt
Сценарист
Даниэль Грассетти

Daniele Grassetti
Сценарист

Продюсеры

Роберто Сесса

Roberto Sessa
Продюсер
Паоло Лукарини

Paolo Lucarini
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Полина Щербакова

Актриса дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Ева Финкельштейн

Актриса дубляжа

Художники

Мария Кристина Ла Парола

Maria Cristina La Parola
Художница

Операторы

Микеле Д’Аттаназио

Michele D'Attanasio
Оператор