Актёры и съёмочная группа фильма «Не твое тело»

Актёры
АктрисаSofia
Кася СмутнякKasia Smutniak
АктёрAndrea
Пьерфранческо ФавиноPierfrancesco Favino
АктрисаMaria
Марта ГастиниMarta Gastini
АктёрCristian
Гаэтано БруноGaetano Bruno
АктрисаLa psicologa
Джизельда ВолодиGiselda Volodi
АктрисаAngelica
Паола КальяриPaola Calliari
АктёрIvan
Габриэль ФальсеттаGabriele Falsetta
АктёрLo Foco
Луиджи ДибертиLuigi Diberti
АктрисаAnna
Франческа АгостиниFrancesca Agostini
АктёрBrancati