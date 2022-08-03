Не лечи меня (фильм, 2019) смотреть онлайн

Иван Янковский, Лукерья Ильяшенко и Дмитрий Нагиев в духоподъемной комедии о взаимовыручке. Молодой травматолог из провинции Илья Евгеньевич готов на все ради людей: и на спящей пациентке жениться, и сына чиновника в больнице спрятать. Однако, широту души молодого врача ценят не все. Однажды Илья становится свидетелем несчастного случая: прохожий теряет сознание в подземном переходе. Добрый доктор спасает пострадавшего, но случайно ломает ему ребра. Пациент недоволен оказанной первой помощью и требует от горе-врача компенсацию за нанесенный ущерб. Сможет ли герой Ивана Янковского выбраться из этой передряги? Узнаете в медицинской комедии «Не лечи меня», которую можно смотреть на Wink.

