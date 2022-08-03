Не лечи меня (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.22019, Не лечи меня
Комедия88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Иван Янковский, Лукерья Ильяшенко и Дмитрий Нагиев в духоподъемной комедии о взаимовыручке. Молодой травматолог из провинции Илья Евгеньевич готов на все ради людей: и на спящей пациентке жениться, и сына чиновника в больнице спрятать. Однако, широту души молодого врача ценят не все. Однажды Илья становится свидетелем несчастного случая: прохожий теряет сознание в подземном переходе. Добрый доктор спасает пострадавшего, но случайно ломает ему ребра. Пациент недоволен оказанной первой помощью и требует от горе-врача компенсацию за нанесенный ущерб. Сможет ли герой Ивана Янковского выбраться из этой передряги? Узнаете в медицинской комедии «Не лечи меня», которую можно смотреть на Wink.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ММРежиссёр
Миша
Маралес
- Актёр
Иван
Янковский
- Актриса
Лукерья
Ильяшенко
- Актёр
Александр
Демидов
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актриса
Елена
Север
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- НТАктриса
Наталья
Тетенова
- ТЖАктриса
Татьяна
Жукова
- АДАктёр
Андрей
Дерюгин
- ММСценарист
Миша
Маралес
- ИУСценарист
Ирина
Удякова
- ЕВСценарист
Елена
Вахрушевская
- МССценарист
Мария
Суворова
- Продюсер
Елена
Север
- ТСПродюсер
Таня
Стацман
- АФМонтажёр
Андрей
Филиппов
- Оператор
Дмитрий
Карначик