Не дыши (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Подростки забираются в дом слепого ветерана войны. Камерный триллер в духе «Комнаты страха» Дэвида Финчера с Джоди Фостер и Кристен Стюарт.



Рокки, Алекс и Мани — троица молодых грабителей, которые вламываются в чужие дома в поисках ценных вещей. Рокки мечтает уехать в Калифорнию вместе с младшей сестрой, но пока что его накоплений для этого недостаточно. Однажды ребята узнают, что ветеран войны Норман Нордстром хранит дома 300 тысяч долларов наличными. Кроме того, старик абсолютно слеп, так что подростки легко обхитрят беспомощного хозяина. Однако как только троица пересекает порог жилища Нормана, становится очевидно, что они недооценили свою жертву. Услышав посторонний шум, старик закрывает на замок двери и окна, берет пистолет и готовится делать привычную работу — убивать. Смогут ли подростки выбраться живыми из этой ловушки?



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