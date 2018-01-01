Wink
Настоящие боссы
Актёры и съёмочная группа фильма «Настоящие боссы»

Режиссёры

Мигель Артета

Miguel Arteta
Режиссёр

Актёры

Роуз Бирн

Rose Byrne
АктрисаMel Paige
Тиффани Хэддиш

Tiffany Haddish
АктрисаMia Carter
Сальма Хайек

Salma Hayek
АктрисаClaire Luna
Дженнифер Кулидж

Jennifer Coolidge
АктрисаSydney
Билли Портер

Billy Porter
АктёрBarrett
Эри Грейнор

Ari Graynor
АктрисаAngela
Наташа Ротуэлл

Natasha Rothwell
АктрисаJill
Джессика Ст. Клэр

Jessica St. Clair
АктрисаKim
Каран Сони

Karan Soni
АктёрJosh Tinker
Джейкоб Латимор

Jacob Latimore
АктёрHarry

Сценаристы

Сэм Питман

Sam Pitman
Сценарист
Адам Коул-Келли

Adam Cole-Kelly
Сценарист

Продюсеры

Тиффани Хэддиш

Tiffany Haddish
Продюсер

Актёры дубляжа

Алёна Созинова

Актриса дубляжа
Инна Королёва

Актриса дубляжа
Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Юлия Яблонская

Актриса дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа

Композиторы

Кристоф Бек

Christophe Beck
Композитор