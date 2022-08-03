Настоящие боссы (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.12020, Like a Boss
Комедия80 мин18+
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О фильме
Миа и Мел — бизнес-партнерши и подруги с многолетним стажем. Кажется, этот тандем не может разрушить ничто, как вдруг их косметическая компания оказывается на грани разорения. Выход один — продать фирму крупной монополистке. Но сможет ли дружба главных героинь пережить эту сделку?
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.7 IMDb
- Режиссёр
Мигель
Артета
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актриса
Тиффани
Хэддиш
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актёр
Билли
Портер
- Актриса
Эри
Грейнор
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ДСАктриса
Джессика
Ст. Клэр
- КСАктёр
Каран
Сони
- Актёр
Джейкоб
Латимор
- СПСценарист
Сэм
Питман
- АКСценарист
Адам
Коул-Келли
- Продюсер
Тиффани
Хэддиш
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек