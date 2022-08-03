Миа и Мел — бизнес-партнерши и подруги с многолетним стажем. Кажется, этот тандем не может разрушить ничто, как вдруг их косметическая компания оказывается на грани разорения. Выход один — продать фирму крупной монополистке. Но сможет ли дружба главных героинь пережить эту сделку?

