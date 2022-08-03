Настоящие боссы
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Настоящие боссы

Настоящие боссы (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.12020, Like a Boss
Комедия80 мин18+

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О фильме

Миа и Мел — бизнес-партнерши и подруги с многолетним стажем. Кажется, этот тандем не может разрушить ничто, как вдруг их косметическая компания оказывается на грани разорения. Выход один — продать фирму крупной монополистке. Но сможет ли дружба главных героинь пережить эту сделку?

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Настоящие боссы»