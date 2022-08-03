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Наследники

Наследники (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Наследники
Драма102 мин18+

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О фильме

Ведущий ток-шоу хочет «разоблачить» — церковь, власть, своих собеседников… Но эффект оказывается совсем не тот, на который он рассчитывал. В пылу оживленной и даже яростной полемики угадываются проблемы современной России…

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наследники»