Наследие: Застывшая кровь (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.62019, Cold Blood Legacy
Боевики, Триллеры87 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Наeмник на пенсии Генри ведет тихую жизнь в лесной глуши, как вдруг его уединение нарушает Мэлоди, попавшая в аварию на снегоходе. Генри не может оставить девушку в беде и начинает заботиться о ней. Пока Мэлоди идет на поправку, всплывают причины ее внезапного появления в безлюдном месте.
Наследие: Застывшая кровь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ФПРежиссёр
Фредерик
Петижан
- Актёр
Жан
Рено
- СЛАктриса
Сара
Линд
- ДААктёр
Джо
Андерсон
- ИЦАктёр
Игорь
Цишкевич
- ФГАктёр
Франсуа
Гетари
- СБАктриса
Саманта
Бонд
- ЖОАктёр
Жан-Люк
Оливье
- ЛРАктриса
Лариса
Руснак
- ФПСценарист
Фредерик
Петижан
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ИЛХудожник
Иван
Левченко
- ВОМонтажёр
Виктор
Онысько
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст