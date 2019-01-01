Наследие: Застывшая кровь
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Наследие: Застывшая кровь

Наследие: Застывшая кровь (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, Cold Blood Legacy
Боевики, Триллеры87 мин18+

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Сюжет

Наeмник на пенсии Генри ведет тихую жизнь в лесной глуши, как вдруг его уединение нарушает Мэлоди, попавшая в аварию на снегоходе. Генри не может оставить девушку в беде и начинает заботиться о ней. Пока Мэлоди идет на поправку, всплывают причины ее внезапного появления в безлюдном месте.

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Информация

Страна
Франция, Украина
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наследие: Застывшая кровь»

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