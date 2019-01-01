Наследие: Застывшая кровь (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Наeмник на пенсии Генри ведет тихую жизнь в лесной глуши, как вдруг его уединение нарушает Мэлоди, попавшая в аварию на снегоходе. Генри не может оставить девушку в беде и начинает заботиться о ней. Пока Мэлоди идет на поправку, всплывают причины ее внезапного появления в безлюдном месте.



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