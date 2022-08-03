Документальный фильм о любимом актeре целого поколения россиян. О Сергее Бодрове-младшем рассказывают его коллеги, друзья и родные. Биография актeра известна, и это сюжет с трагическим финалом. Но известный кинокритик и документалист Пeтр Шепотинник взял на себя непростую задачу – сделать эту историю оптимистичной. Возможно ли это?

