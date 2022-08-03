Нас других не будет
Wink
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Нас других не будет
9.32021, Нас других не будет
Документальный79 мин18+

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Нас других не будет (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Документальный фильм о любимом актeре целого поколения россиян. О Сергее Бодрове-младшем рассказывают его коллеги, друзья и родные. Биография актeра известна, и это сюжет с трагическим финалом. Но известный кинокритик и документалист Пeтр Шепотинник взял на себя непростую задачу – сделать эту историю оптимистичной. Возможно ли это?

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нас других не будет»