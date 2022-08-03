9.32021, Нас других не будет
Документальный79 мин18+
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Нас других не будет (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Документальный фильм о любимом актeре целого поколения россиян. О Сергее Бодрове-младшем рассказывают его коллеги, друзья и родные. Биография актeра известна, и это сюжет с трагическим финалом. Но известный кинокритик и документалист Пeтр Шепотинник взял на себя непростую задачу – сделать эту историю оптимистичной. Возможно ли это?
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ПШРежиссёр
Петр
Шепотинник
- Актёр
Сергей
Сельянов
- НВАктриса
Надежда
Васильева
- ВБАктёр
Вячеслав
Бутусов
- СААктёр
Сергей
Астахов
- СБАктёр
Сергей
Бодров мл.
- Актёр
Алексей
Балабанов
- ПШСценарист
Петр
Шепотинник
- ЕНПродюсер
Евгений
Никишов
- ВФПродюсер
Валерий
Федорович
- АКПродюсер
Ася
Колодижнер
- ПШМонтажёр
Петр
Шепотинник
- АКМонтажёр
Алексей
Кочкин
- АФОператор
Алексей
Федоров
- ИКОператор
Илья
Копылов
- ДСОператор
Дмитрий
Стеценский
- ВБКомпозитор
Вячеслав
Бутусов