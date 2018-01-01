Wink
Нас других не будет
Актёры и съёмочная группа фильма «Нас других не будет»

Актёры и съёмочная группа фильма «Нас других не будет»

Режиссёры

Петр Шепотинник

Режиссёр

Актёры

Сергей Сельянов

Актёр
Надежда Васильева

Актриса
Вячеслав Бутусов

Актёр
Сергей Астахов

Актёр
Сергей Бодров мл.

Актёр
Алексей Балабанов

Актёр

Сценаристы

Петр Шепотинник

Сценарист

Продюсеры

Евгений Никишов

Продюсер
Валерий Федорович

Продюсер
Ася Колодижнер

Продюсер

Монтажёры

Петр Шепотинник

Монтажёр
Алексей Кочкин

Монтажёр

Операторы

Алексей Федоров

Оператор
Илья Копылов

Оператор
Дмитрий Стеценский

Оператор

Композиторы

Вячеслав Бутусов

Композитор