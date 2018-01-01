На районе (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Двое четких владивостокских парней Вова и Киса мечтают разбогатеть и устраиваются к местному криминальному авторитету Шамилю. Киса с рвением выполняет любые, даже самые жестокие, поручения, а вот Вова начинает рефлексировать и подводить босса. Между друзьями назревает серьезный конфликт.



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