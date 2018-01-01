На районе
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На районе

На районе (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.62018, На районе
Драмы91 мин18+

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Сюжет

Двое четких владивостокских парней Вова и Киса мечтают разбогатеть и устраиваются к местному криминальному авторитету Шамилю. Киса с рвением выполняет любые, даже самые жестокие, поручения, а вот Вова начинает рефлексировать и подводить босса. Между друзьями назревает серьезный конфликт.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
2.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На районе»

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