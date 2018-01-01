На районе (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.62018, На районе
Драмы91 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Двое четких владивостокских парней Вова и Киса мечтают разбогатеть и устраиваются к местному криминальному авторитету Шамилю. Киса с рвением выполняет любые, даже самые жестокие, поручения, а вот Вова начинает рефлексировать и подводить босса. Между друзьями назревает серьезный конфликт.
На районе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
2.8 IMDb
- Режиссёр
Ольга
Зуева
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Илья
Маланин
- ЕОАктриса
Елена
Оболенская
- Актриса
Ангелина
Стречина
- Актриса
Ольга
Зуева
- АААктёр
Андрей
Амшинский
- ЭГАктёр
Эдгар
Гизатуллин
- АМАктёр
Александр
Мизёв
- ВХ�Актёр
Владимир
Хацкевич
- ВААктёр
Владимир
Афанасьев
- Сценарист
Ольга
Зуева
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Данила
Козловский
- СБПродюсер
Сергей
Бобза
- Продюсер
Лариса
Блажко
- ТУХудожница
Татьяна
Убейволк
- Оператор
Федор
Лясс
- Композитор
Даша
Чаруша