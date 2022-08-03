Мысленный волк
Wink
Фильмы
Мысленный волк

Мысленный волк (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Мысленный волк
Фэнтези, Нуар65 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Зима, лунная ночь… Две женщины с ребенком пробираются сквозь лесную чащу. А где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень. То ли зверь, то ли человек, то ли фантом…

Страна
Россия
Жанр
Нуар, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мысленный волк»