Мы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Фильм «Мы», второй проект создателя «Прочь» Джордана Пила, представляет собой многослойное высказывание в жанре психологического хоррора. Кино демонстрирует эволюцию режиссерского стиля — от социальной сатиры к более универсальным и метафизическим темам.



Детская травма Аделаиды Уилсон, которую она получила в парке аттракционов, давно похоронена в прошлом. Но когда женщина возвращается в тот же городок с семьей, прошлое оживает — в буквальном смысле. У дома семьи Уилсонов появляются незваные гости: их собственные двойники в красных комбинезонах. Эти чужаки не только выглядят как они, но и словно знают о них все, демонстрируя пугающую связь с самыми потаенными уголками памяти Аделаиды и ее близких...



Смотреть «Мы» стоит как минимум из-за талантливого переосмысления канонов психологического хоррора, которое оставляет место для трактовок и сочетает классические элементы жанра с философским подтекстом.

