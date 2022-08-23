МЫ. Верим в любовь
Wink
Фильмы
МЫ. Верим в любовь

МЫ. Верим в любовь (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.52011, W.E.
Драма, Мелодрама113 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Роман короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон взбудоражил общественность. На момент знакомства с принцем Эдуардом Симпсон была замужем, а король, если хотел жениться на ней, должен был отречься от престола. Но даже это не помешало их любви.

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «МЫ. Верим в любовь»