Роман короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон взбудоражил общественность. На момент знакомства с принцем Эдуардом Симпсон была замужем, а король, если хотел жениться на ней, должен был отречься от престола. Но даже это не помешало их любви.

