МЫ. Верим в любовь (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.52011, W.E.
Драма, Мелодрама113 мин18+
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О фильме
Роман короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон взбудоражил общественность. На момент знакомства с принцем Эдуардом Симпсон была замужем, а король, если хотел жениться на ней, должен был отречься от престола. Но даже это не помешало их любви.
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Мадонна
- Актриса
Эбби
Корниш
- Актриса
Андреа
Райзборо
- ДДАктёр
Джеймс
Д’Арси
- Актёр
Оскар
Айзек
- РКАктёр
Ричард
Койл
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- ДФАктёр
Джеймс
Фокс
- ДПАктриса
Джуди
Парфитт
- ХБАктёр
Халук
Бильгинер
- ДПАктёр
Джеффри
Палмер
- Сценарист
Мадонна
- АКСценарист
Алек
Кешишян
- Продюсер
Мадонна
- Продюсер
Крис
Тикье
- КБПродюсер
Крис
Бонджирн
- СЛХудожник
Стивен
Лоуренс
- АФХудожница
Арианна
Филлипс
- СБХудожница
Селия
Бобак
- ДТМонтажёр
Дэнни
Тулл
- ХБОператор
Хаген
Богданский