Wink
Фильмы
МЫ. Верим в любовь
Актёры и съёмочная группа фильма «МЫ. Верим в любовь»

Актёры и съёмочная группа фильма «МЫ. Верим в любовь»

Режиссёры

Мадонна

Мадонна

Madonna
Режиссёр

Актёры

Эбби Корниш

Эбби Корниш

Abbie Cornish
АктрисаWally Winthrop
Андреа Райзборо

Андреа Райзборо

Andrea Riseborough
АктрисаWallis Simpson
Джеймс Д’Арси

Джеймс Д’Арси

James D'Arcy
АктёрEdward
Оскар Айзек

Оскар Айзек

Oscar Isaac
АктёрEvgeni
Ричард Койл

Ричард Койл

Richard Coyle
АктёрWilliam Winthrop
Дэвид Харбор

Дэвид Харбор

David Harbour
АктёрErnest
Джеймс Фокс

Джеймс Фокс

James Fox
АктёрKing George V
Джуди Парфитт

Джуди Парфитт

Judy Parfitt
АктрисаQueen Mary
Халук Бильгинер

Халук Бильгинер

Haluk Bilginer
АктёрMohamed Al-Fayed
Джеффри Палмер

Джеффри Палмер

Geoffrey Palmer
АктёрStanley Baldwin

Сценаристы

Мадонна

Мадонна

Madonna
Сценарист
Алек Кешишян

Алек Кешишян

Alek Keshishian
Сценарист

Продюсеры

Мадонна

Мадонна

Madonna
Продюсер
Крис Тикье

Крис Тикье

Kris Thykier
Продюсер
Крис Бонджирн

Крис Бонджирн

Chris Bongirne
Продюсер

Художники

Стивен Лоуренс

Стивен Лоуренс

Steven Lawrence
Художник
Арианна Филлипс

Арианна Филлипс

Arianne Phillips
Художница
Селия Бобак

Селия Бобак

Celia Bobak
Художница

Монтажёры

Дэнни Тулл

Дэнни Тулл

Danny Tull
Монтажёр

Операторы

Хаген Богданский

Хаген Богданский

Hagen Bogdanski
Оператор