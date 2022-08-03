Мы – легенды (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Seuls Two
Комедия93 мин18+
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О фильме
Недотепа-полицейский Жерве Блондо уже несколько лет всеми силами пытается поймать неуловимого грабителя Кертиса и становится посмешищем среди коллег. В один странный день Париж будто вымирает, и в городе не остается ни одной живой души, кроме Жерве и Кертиса. Противостояние будет эпичным!
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- РБРежиссёр
Рамзи
Бедиа
- ЭЖРежиссёр
Эрик
Жюдор
- РБАктёр
Рамзи
Бедиа
- ЭЖАктёр
Эрик
Жюдор
- ХФАктёр
Хафид
Ф. Бенамар
- ЭБАктриса
Элоди
Буше
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- Актёр
Бенуа
Мажимель
- ЭБАктёр
Эдуард
Баэр
- Актёр
Омар
Си
- ФТАктёр
Фред
Тесто
- МЖАктёр
МС
Жан Габен
- ЭЖСценарист
Эрик
Жюдор
- РБСценарист
Рамзи
Бедиа
- ЛДСценарист
Лайонел
Дутемпл
- ФЛСценарист
Филипп
Лефевр
- Продюсер
Ален
Атталь
- Актёр дубляжа
Александр
Пушной
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бочаров
- Актриса дубляжа
Ирина
Медведева
- Актриса дубляжа
Галина
Данилова
- Актёр дубляжа
Эдуард
Радзюкевич