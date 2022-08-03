Мы – легенды
Wink
Фильмы
Мы – легенды

Мы – легенды (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Seuls Two
Комедия93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Недотепа-полицейский Жерве Блондо уже несколько лет всеми силами пытается поймать неуловимого грабителя Кертиса и становится посмешищем среди коллег. В один странный день Париж будто вымирает, и в городе не остается ни одной живой души, кроме Жерве и Кертиса. Противостояние будет эпичным!

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мы – легенды»