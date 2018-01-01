Муха (фильм, 1986) смотреть онлайн

Оскароносный хоррор Дэвида Кроненберга об ученом, который становится жертвой собственного эксперимента.



Гений науки Сет Брандл создает телепорт. Он приглашает к себе домой журналистку Ронни Квайф, чтобы продемонстрировать ей свое творение. В ходе встречи между ними возникают страстные чувства, и Сет соглашается на съемки экспериментов и публикацию эксклюзивных статей Ронни. Однажды, когда Ронни отсутствует, мужчина решает проверить эффективность телепорта на себе. К его удивлению, этот опыт оказывается успешным. Однако Сет начинает замечать, что происходит что-то странное. В момент телепортации в устройство проникла муха, и теперь ученый медленно превращается в огромное насекомое, которое действует, повинуясь животным инстинктам.



