Муха (фильм, 1986) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Оскароносный хоррор Дэвида Кроненберга об ученом, который становится жертвой собственного эксперимента.
Гений науки Сет Брандл создает телепорт. Он приглашает к себе домой журналистку Ронни Квайф, чтобы продемонстрировать ей свое творение. В ходе встречи между ними возникают страстные чувства, и Сет соглашается на съемки экспериментов и публикацию эксклюзивных статей Ронни. Однажды, когда Ронни отсутствует, мужчина решает проверить эффективность телепорта на себе. К его удивлению, этот опыт оказывается успешным. Однако Сет начинает замечать, что происходит что-то странное. В момент телепортации в устройство проникла муха, и теперь ученый медленно превращается в огромное насекомое, которое действует, повинуясь животным инстинктам.
Чем завершится рискованный эксперимент, узнаете в драматическом хорроре «Муха» — фильм 1986 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink!
СтранаСША, Великобритания, Канада
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кроненберг
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- Актриса
Джина
Дэвис
- ДГАктёр
Джон
Гец
- ДБАктриса
Джой
Баушел
- ЛКАктёр
Лесли
Карлсон
- ДЧАктёр
Джордж
Чувало
- МКАктёр
Майкл
Коупмен
- ДКАктёр
Дэвид
Кроненберг
- КЛАктриса
Кэрол
Лазар
- ШХАктёр
Шон
Хьюит
- ЧЭСценарист
Чарльз
Эдвард Пог
- ДКСценарист
Дэвид
Кроненберг
- Продюсер
Стюарт
Корнфелд
- МБПродюсер
Марк
Бойман
- Продюсер
Мэл
Брукс
- РХХудожник
Рольф
Харви
- ДКХудожница
Денис
Кроненберг
- ЭРХудожница
Элинор
Роуз Гэлбрейт
- РСМонтажёр
Рональд
Сандерс
- Оператор
Марк
Ирвин
- Композитор
Говард
Шор