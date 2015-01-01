Мученицы (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Martyrs
Ужасы82 мин18+
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О фильме
Спустя год после своего исчезновения, десятилетняя Люси неожиданно находится. Девочка так напугана, что не может ни с кем разговаривать и рассказать, что же с ней произошло. Проходит 10 лет. Люси все еще продолжают посещать кошмары и она не оставляет попыток выяснить, что с ней случилось.
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Рейтинг
4.1 КиноПоиск
4.0 IMDb
- КГРежиссёр
Кевин
Гетц
- МГРежиссёр
Майкл
Гетц
- ТЭАктриса
Тройэн
Эвери Беллисарио
- БНАктриса
Бэйли
Ноубл
- Актриса
Кейт
Бёртон
- ККАктриса
Кэйтлин
Кармайкл
- МТАктриса
Мелисса
Трэйси
- РРАктриса
Роми
Роузмонт
- Актёр
Тоби
Хасс
- ЭКАктриса
Элиз
Коул
- ЭПАктриса
Эвер
Пришкульник
- БРАктёр
Блейк
Роббинс
- МЛСценарист
Марк
Л. Смит
- Сценарист
Паскаль
Ложье
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Вик
Годфри
- Продюсер
Питер
Сафран
- ДКПродюсер
Дэн
Клифтон
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Вор�онина
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис