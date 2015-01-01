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Мученицы

Мученицы (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Martyrs
Ужасы82 мин18+

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О фильме

Спустя год после своего исчезновения, десятилетняя Люси неожиданно находится. Девочка так напугана, что не может ни с кем разговаривать и рассказать, что же с ней произошло. Проходит 10 лет. Люси все еще продолжают посещать кошмары и она не оставляет попыток выяснить, что с ней случилось.

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Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мученицы»