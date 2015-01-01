Мученицы (фильм, 2015) смотреть онлайн

Спустя год после своего исчезновения, десятилетняя Люси неожиданно находится. Девочка так напугана, что не может ни с кем разговаривать и рассказать, что же с ней произошло. Проходит 10 лет. Люси все еще продолжают посещать кошмары и она не оставляет попыток выяснить, что с ней случилось.



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