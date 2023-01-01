Биография

Паскаль Ложье — режиссер, актер и сценарист. Лауреат премий фестивалей в Жерармере и в Ситжесе. Родился во Франции 16 октября 1971 года. Пристрастился к кинематографу еще в детстве, а уже с 1993 года начал снимать короткометражки. Среди любимых фильмов режиссера ленты «Заводной апельсин» и «Таксист», которые и побудили его начать свое дело. Пробовал свои силы как актер, снявшись в боевике «Братство волка». Сегодня Паскаль Ложье — успешный автор триллеров и хорроров, его фильмография насчитывает 12 режиссерских работ. Снял такие киноленты, как «Мученицы», «Верзила», «Страна призраков» и сериалы «Тринадцатый», «Их было десять».