Моя девушка – монстр
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Моя девушка – монстр

Моя девушка – монстр (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Colossal
Фантастика, Комедии104 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.

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Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя девушка – монстр»

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