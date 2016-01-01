Моя девушка – монстр (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.



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