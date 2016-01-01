Моя девушка – монстр (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Colossal
Фантастика, Комедии104 мин18+
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Сюжет
Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- НВРежиссёр
Начо
Вигалондо
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- ОСАктёр
Остин
Стоуэлл
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- Актёр
Дэн
Стивенс
- Актриса
Ханна
Черами
- НЭАктёр
Нэйтан
Эллисон
- ССАктриса
Сара
Сурх
- КДАктёр
Карлос
Джо Коста
- НВСценарист
Начо
Вигалондо
- Продюсер
Николя
Картье
- НИПродюсер
Наикари
Ипинья
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЛДМонтажёр
Люк
Дулан
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири