Моя большая армянская свадьба
Актёры и съёмочная группа фильма «Моя большая армянская свадьба»

Режиссёры

Родион Нахапетов

Режиссёр

Актёры

Микаэл Джанибекян

АктёрТигран
Эльвира Болгова

АктрисаЛена
Родион Нахапетов

Актёротец Лены
Наталья Андрейченко

АктрисаИрина
Марат Башаров

АктёрЖеня
Мария Шукшина

АктрисаНадя
Карэн Бадалов

Актёр
Армен Джигарханян

Актёр
Евдокия Германова

Актриса
Агнесса Зелтыня

АктрисаЛинда

Сценаристы

Ганна Слуцки

Сценарист

Продюсеры

Сергей Даниелян

Продюсер
Рубен Дишдишян

Продюсер
Армен Григорян

Продюсер
Арам Мовсесян

Продюсер

Монтажёры

Максим Смирнов

Монтажёр