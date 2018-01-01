Wink
Фильмы
Мой сын, мой сын, что ты наделал
Актёры и съёмочная группа фильма «Мой сын, мой сын, что ты наделал»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой сын, мой сын, что ты наделал»

Режиссёры

Вернер Херцог

Вернер Херцог

Werner Herzog
Режиссёр

Актёры

Майкл Шеннон

Майкл Шеннон

Michael Shannon
АктёрBrad Macallam
Уиллем Дефо

Уиллем Дефо

Willem Dafoe
АктёрDetective Havenhurst
Хлоя Севиньи

Хлоя Севиньи

Chloë Sevigny
АктрисаIngrid Gudmundson
Удо Кир

Удо Кир

Udo Kier
АктёрLee Meyers
Майкл Пенья

Майкл Пенья

Michael Peña
АктёрDetective Vargas
Грейс Забриски

Грейс Забриски

Grace Zabriskie
АктрисаMrs Macallam
Брэд Дуриф

Брэд Дуриф

Brad Dourif
АктёрUncle Ted
Ирма П. Холл

Ирма П. Холл

Irma P. Hall
АктрисаMrs Roberts (в титрах: Irma Hall)
Лоретта Дивайн

Лоретта Дивайн

Loretta Devine
АктрисаMs Roberts

Сценаристы

Херберт Голдер

Херберт Голдер

Herbert Golder
Сценарист
Вернер Херцог

Вернер Херцог

Werner Herzog
Сценарист

Продюсеры

Эрик Бассетт

Эрик Бассетт

Eric Bassett
Продюсер
Херберт Голдер

Херберт Голдер

Herbert Golder
Продюсер
Бинго Губельман

Бинго Губельман

Bingo Gubelmann
Продюсер

Монтажёры

Джо Бини

Джо Бини

Joe Bini
Монтажёр

Операторы

Петер Цайтлингер

Петер Цайтлингер

Peter Zeitlinger
Оператор

Композиторы

Эрнст Райцигер

Эрнст Райцигер

Ernst Reijseger
Композитор