Актёры и съёмочная группа фильма «Мой сын, мой сын, что ты наделал»
Режиссёры
Актёры
АктёрBrad Macallam
Майкл ШеннонMichael Shannon
АктёрDetective Havenhurst
Уиллем ДефоWillem Dafoe
АктрисаIngrid Gudmundson
Хлоя СевиньиChloë Sevigny
АктёрLee Meyers
Удо КирUdo Kier
АктёрDetective Vargas
Майкл ПеньяMichael Peña
АктрисаMrs Macallam
Грейс ЗабрискиGrace Zabriskie
АктёрUncle Ted
Брэд ДурифBrad Dourif
АктрисаMrs Roberts (в титрах: Irma Hall)
Ирма П. ХоллIrma P. Hall
АктрисаMs Roberts