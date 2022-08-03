6.42009, My Son, My Son, What Have Ye Done
Триллер, Драма87 мин18+
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Мой сын, мой сын, что ты наделал (фильм, 2009) смотреть онлайн
О фильме
История об актере, который сошел с ума и перепутал сцену с жизнью. Он убил свою мать, повторив греческую трагедию в пригороде Сан-Диего, и теперь детектив пытается понять, что же привело актера к безумию. Другой важный вопрос — как выманить его из дома, где он сидит с заложниками и кричит что-то непонятное про бога и пиццу.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ВХРежиссёр
Вернер
Херцог
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- УКАктёр
Удо
Кир
- Актёр
Майкл
Пенья
- ГЗАктриса
Грейс
Забриски
- Актёр
Брэд
Дуриф
- ИПАктриса
Ирма
П. Холл
- Актриса
Лоретта
Дивайн
- ХГСценарист
Херберт
Голдер
- ВХСценарист
Вернер
Херцог
- ЭБПродюсер
Эрик
Бассетт
- ХГПродюсер
Херберт
Голдер
- БГПродюсер
Бинго
Губельман
- Монтажёр
Джо
Бини
- ПЦОператор
Петер
Цайтлингер
- ЭРКомпозитор
Эрнст
Райцигер