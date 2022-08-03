Мой сын, мой сын, что ты наделал (фильм, 2009) смотреть онлайн

История об актере, который сошел с ума и перепутал сцену с жизнью. Он убил свою мать, повторив греческую трагедию в пригороде Сан-Диего, и теперь детектив пытается понять, что же привело актера к безумию. Другой важный вопрос — как выманить его из дома, где он сидит с заложниками и кричит что-то непонятное про бога и пиццу.

