Мой сын, мой сын, что ты наделал
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Мой сын, мой сын, что ты наделал
6.42009, My Son, My Son, What Have Ye Done
Триллер, Драма87 мин18+

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Мой сын, мой сын, что ты наделал (фильм, 2009) смотреть онлайн

О фильме

История об актере, который сошел с ума и перепутал сцену с жизнью. Он убил свою мать, повторив греческую трагедию в пригороде Сан-Диего, и теперь детектив пытается понять, что же привело актера к безумию. Другой важный вопрос — как выманить его из дома, где он сидит с заложниками и кричит что-то непонятное про бога и пиццу.

Страна
США, Германия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой сын, мой сын, что ты наделал»