Мой папа псих

Мой папа псих (фильм, 2007) смотреть онлайн

7.32007, King of California
Драма, Комедия89 мин18+

О фильме

Эксцентричный и чудаковатый Чарли вместе с шестнадцатилетней дочерью Мирандой отправляются на раскопки мифического клада в долине Сан-Фернандо, но обретают там нечто большее, чем драгоценный клад…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой папа псих»