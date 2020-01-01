Мой год в Нью-Йорке (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Середина 90-х. Начинающая писательница Джоанна решает начать жизнь с чистого листа. Она бросает учебу, парня и солнечную Калифорнию и отправляется в Нью-Йорк. В главном американском мегаполисе она планирует на�конец написать свой бестселлер. Но пока ей в основном приходится читать письма фанатов Джерома Сэлинджера, ведь работает Джоанна ассистенткой в литературном агентстве, клиентом которого и является автор «Над пропастью во ржи».



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