Мой год в Нью-Йорке
Wink
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Мой год в Нью-Йорке
8.12020, My Salinger Year
Мелодрамы, Комедии93 мин18+

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Мой год в Нью-Йорке (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Середина 90-х. Начинающая писательница Джоанна решает начать жизнь с чистого листа. Она бросает учебу, парня и солнечную Калифорнию и отправляется в Нью-Йорк. В главном американском мегаполисе она планирует наконец написать свой бестселлер. Но пока ей в основном приходится читать письма фанатов Джерома Сэлинджера, ведь работает Джоанна ассистенткой в литературном агентстве, клиентом которого и является автор «Над пропастью во ржи».

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Информация

Страна
Канада, Ирландия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой год в Нью-Йорке»

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