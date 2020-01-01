8.12020, My Salinger Year
Мелодрамы, Комедии93 мин18+
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Мой год в Нью-Йорке (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Середина 90-х. Начинающая писательница Джоанна решает начать жизнь с чистого листа. Она бросает учебу, парня и солнечную Калифорнию и отправляется в Нью-Йорк. В главном американском мегаполисе она планирует на�конец написать свой бестселлер. Но пока ей в основном приходится читать письма фанатов Джерома Сэлинджера, ведь работает Джоанна ассистенткой в литературном агентстве, клиентом которого и является автор «Над пропастью во ржи».
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ФФРежиссёр
Филипп
Фалардо
- Актриса
Маргарет
Куолли
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актёр
Дуглас
Бут
- ШКАктриса
Шана
Керслейк
- Актёр
Брайан
Ф. О’Бирн
- Актёр
Колм
Фиор
- ТПАктёр
Теодор
Пеллерен
- ЯТАктёр
Яник
Трусдейл
- ХХАктёр
Хамза
Хак
- ЛПАктриса
Лени
Паркер
- ФФСценарист
Филипп
Фалардо
- ЛДПродюсер
Люк
Дери
- КМПродюсер
Ким
МакКроу
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ЖРХудожник
Жак
Ражотт
- МЛКомпозитор
Мартин
Леон