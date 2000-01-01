Москва (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Москва
Драмы142 мин18+
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Сюжет
Москва, 90 - е. Город без прошлого и без будущего. Город, который не прощает ошибок. Московская богема, криминальный бизнес, ночная жизнь, легкие деньги, возбуждение и растерянность образуют поверхность этой жизни. Герои пытаются заглушить страх перед разрушительной жестокостью жизни алкоголем и сексом. Интрига продолжает разрастаться, пока проблема не разрешается наиболее универсальным способом - пулей в затылок...
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АЗРежиссёр
Александр
Зельдович
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актриса
Татьяна
Друбич
- НКАктриса
Наталья
Коляканова
- Актёр
Александр
Балуев
- ВГАктёр
Виктор
Гвоздицкий
- СПАктёр
Станислав
Павлов
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- ЮСАктёр
Юрий
Степанов
- МКАктёр
Мамука
Кикалейшвили
- ВССценарист
Владимир
Сорокин
- АЗСценарист
Александр
Зельдович
- АГПродюсер
Арсен
Готлиб
- ДСПродюсер
Дмитрий
Сивожелезов
- ЮХХудожник
Юрий
Хариков
- ТЕМонтажёр
Татьяна
Егорычева
- АИОператор
Александр
Ильховский