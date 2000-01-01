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Москва (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Москва
Драмы142 мин18+

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Сюжет

Москва, 90 - е. Город без прошлого и без будущего. Город, который не прощает ошибок. Московская богема, криминальный бизнес, ночная жизнь, легкие деньги, возбуждение и растерянность образуют поверхность этой жизни. Герои пытаются заглушить страх перед разрушительной жестокостью жизни алкоголем и сексом. Интрига продолжает разрастаться, пока проблема не разрешается наиболее универсальным способом - пулей в затылок...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Москва»

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