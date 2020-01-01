Московская горка (фильм, 2020) смотреть онлайн
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Сюжет
Редкие родители, только очень ответственные и любящие, гуляют зимой со своими детьми, многие с удовольствием передоверяют эти заботы няням, бабушкам и старшим детям. Но Ольга и Игорь не такие. Они честно занимаются с детьми на горке, играют, мерзнут, но исполняют долг. Хотя, честно говоря, им скучновато. И они волей-неволей начинают разглядывать друг друга, постепенно рисуя в голове каждый свой образ другого. Им уже очень хочется начать общаться, но воспитание, стереотипы и придуманная каждым история о визави мешает им сделать первый шаг. Их это уже печалит, ведь они очень понравились друг другу. Внезапно дети громко раскрывают семейные секреты. Оказывается, Игорь не папа, а брат, а Ольга не мама, а вообще бабушка. И оба они свободны.
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Информация
Рейтинг
- РНРежиссёр
Радда
Новикова
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Андрей
Смоляков
- ЭГАктриса
Элизабет
Голко
- АРАктёр
Артур
Райнис
- РНСценарист
Радда
Новикова
- АЦСценарист
Александр
Цыпкин
- АППродюсер
Анжелика
Пашкова
- МУПродюсер
Мария
Уимкен
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- МУМонтажёр
Мария
Уимкен
- МИКомпозитор
Марта
Ильина