Московская горка (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Редкие родители, только очень ответственные и любящие, гуляют зимой со своими детьми, многие с удовольствием передоверяют эти заботы няням, бабушкам и старшим детям. Но Ольга и Игорь не такие. Они честно занимаются с детьми на горке, играют, мерзнут, но исполняют долг. Хотя, честно говоря, им скучновато. И они волей-неволей начинают разглядывать друг друга, постепенно рисуя в голове каждый свой образ другого. Им уже очень хочется начать общаться, но воспитание, стереотипы и придуманная каждым история о визави мешает им сделать первый шаг. Их это уже печалит, ведь они очень понравились друг другу. Внезапно дети громко раскрывают семейные секреты. Оказывается, Игорь не папа, а брат, а Ольга не мама, а вообще бабушка. И оба они свободны.



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