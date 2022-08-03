Бравый морпех Джон Тритон вынужден нарушить устав, чтобы спасти своих сослуживцев из лап террористов. Несмотря на успех операции, его отправляют в отставку. Герой находит утешение в семейной жизни, как вдруг его красавицу-жену похищают бандиты.

