Морской пехотинец (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.42006, The Marine
Боевик, Комедия87 мин18+
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О фильме
Бравый морпех Джон Тритон вынужден нарушить устав, чтобы спасти своих сослуживцев из лап террористов. Несмотря на успех операции, его отправляют в отставку. Герой находит утешение в семейной жизни, как вдруг его красавицу-жену похищают бандиты.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ДБРежиссёр
Джон
Бонито
- ДСАктёр
Джон
Сина
- Актёр
Роберт
Патрик
- ККАктриса
Келли
Карлсон
- ЭРАктёр
Энтони
Рэй Паркер
- ЭБАктриса
Эбигейл
Бьянка
- ДЭАктёр
Джером
Элерс
- МБАктёр
Ману
Беннетт
- ФКАктёр
Фрэнк
Карлопио
- АБСценарист
Алан
Б. МакЭлрой
- МГСценарист
Мишель
Галлахер
- ДСПродюсер
Джоэль
Саймон
- ДУПродюсер
Джонатан
Уинфри
- ФКПродюсер
Фрэнк
Карлопио
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ДЭОператор
Дэвид
Эггби
- ДДКомпозитор
Дон
Дэвис