Морской пехотинец
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Морской пехотинец

Морской пехотинец (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.42006, The Marine
Боевик, Комедия87 мин18+

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О фильме

Бравый морпех Джон Тритон вынужден нарушить устав, чтобы спасти своих сослуживцев из лап террористов. Несмотря на успех операции, его отправляют в отставку. Герой находит утешение в семейной жизни, как вдруг его красавицу-жену похищают бандиты.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Морской пехотинец»