Морпехи 3: В осаде
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Морпехи 3: В осаде

Морпехи 3: В осаде (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Jarhead 3: The Siege
Боевики, Военные85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Отряду морских пехотинцев, чья миссия - защита посольства США в одной из ближневосточных стран, приходится отражать внезапную атаку противника.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Военные, Боевики, Драмы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Морпехи 3: В осаде»

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