Морпехи 3: В осаде (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Jarhead 3: The Siege
Боевики, Военные85 мин18+
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Сюжет
Отряду морских пехотинцев, чья миссия - защита посольства США в одной из ближневосточных стран, приходится отражать внезапную атаку противника.
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Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb
- УКРежиссёр
Уильям
Кауфман
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- ЧУАктёр
Чарли
Уэбер
- ДБАктёр
Данте
Баско
- ЛРАктёр
Лил
Ромео
- ЭВАктёр
Эрик
Вальдес
- СДАктриса
Саша
Джексон
- ДХАктёр
Деннис
Хейсберт
- ТЭАктёр
Том
Эйнсли
- СХАктёр
Стефен
Хоган
- ДКАктёр
Джо
Корригалл
- ДБПродюсер
Джеффри
Бич
- ДКПродюсер
Джон
Каппилла
- ФДПродюсер
Филлип
Дж. Рот
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ДГМонтажёр
Джон
Гилберт
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман