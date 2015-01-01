Морпехи 3: В осаде (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Отряду морских пехотинцев, чья миссия - защита посольства США в одной из ближневосточных стран, приходится отражать внезапную атаку противника.



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