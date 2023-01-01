Биография

Стефен Хоган – британский актер ирландского происхождения. Образование актера Стефена Хогана – классическое, он окончил Королевскую Консерваторию в Шотландии. Выступал в Лондоне в Королевском Национальном театре, а также в театрах Дублина. Впервые начал сниматься в кино в 1993 году, причем удачно совмещал работу в театре, кино и на телевидении. Первый по-настоящему громкий фильм Стефена Хогана – военно-историческая драма «Тюдоры» (2007-2010 гг.), в которой он сыграл роль сэра Генри Норриса. В фантастическом боевике «Звездный десант 3: Мародер» (2008 г.) роль Стефена Хогана – главная, он играет маршала космических войск Энока. К 2020 году в портфолио актера – более 30 ролей в кинематографе, среди которых немало главных и значимых. В ирландской фантастической комедии «На Землю» (2012 г.) Алана Бреннана он сыграл ключевого персонажа – доктора Ричарда Уэбба, а в триллере «Иностранец» (2017 г.) его героя зовут Кристи Мерфи и он появляется в сюжете рядом с героями Джеки Чана и Пирса Броснана. С 2018 года актер принимает участие в озвучивании анимационных картин, и его имя зрители могут видеть в титрах немецкого мультфильма «Повелитель драконов» (2020 г.).