Морфий (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Морфий
Драмы107 мин18+
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Сюжет
1917 год, время смуты, революции, надежд и потерь. В больницу уездного города N приезжает 23-х летний доктор Поляков. Однажды борясь за жизнь пациента, Поляков ставит под угрозу свою, спасает его укол морфия — самого сильного наркотика. Но Поляков не верит, что пагубное пристрастие может возникнут�ь у здравомыслящего человека, тем более у врача…
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Балабанов
- Актёр
Леонид
Бичевин
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Сергей
Гармаш
- АПАктёр
Алексей
Полуян
- ВЗАктёр
Валерий
Зайцев
- Актёр
Александр
Мосин
- ИРАктриса
Ирина
Ракшина
- ДШАктёр
Даниил
Шигапов
- СБСценарист
Сергей
Бодров мл.
- Сценарист
Михаил
Булгаков
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ОСАктриса дубляжа
Оксана
Сурнина
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- ТКМонтажёр
Татьяна
Кузьмичева
- АСОператор
Александр
Симонов