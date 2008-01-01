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Морфий

Морфий (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Морфий
Драмы107 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

1917 год, время смуты, революции, надежд и потерь. В больницу уездного города N приезжает 23-х летний доктор Поляков. Однажды борясь за жизнь пациента, Поляков ставит под угрозу свою, спасает его укол морфия — самого сильного наркотика. Но Поляков не верит, что пагубное пристрастие может возникнуть у здравомыслящего человека, тем более у врача…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Морфий»

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