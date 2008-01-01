Морфий (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

1917 год, время смуты, революции, надежд и потерь. В больницу уездного города N приезжает 23-х летний доктор Поляков. Однажды борясь за жизнь пациента, Поляков ставит под угрозу свою, спасает его укол морфия — самого сильного наркотика. Но Поляков не верит, что пагубное пристрастие может возникнут�ь у здравомыслящего человека, тем более у врача…



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