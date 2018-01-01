Wink
Могучий Джо Янг
Актёры и съёмочная группа фильма «Могучий Джо Янг»

Режиссёры

Рон Андервуд

Ron Underwood
Режиссёр

Актёры

Шарлиз Терон

Charlize Theron
АктрисаJill Young
Билл Пэкстон

Bill Paxton
АктёрGregg O'Hara
Раде Шербеджия

Rade Šerbedžija
АктёрStrasser
Питер Фёрт

Peter Firth
АктёрGarth
Дэвид Пэймер

David Paymer
АктёрHarry Ruben
Реджина Кинг

Regina King
АктрисаCecily Banks
Роберт Уиздом

Robert Wisdom
АктёрKweli
Навин Эндрюс

Naveen Andrews
АктёрPindi
Лоуренс Прессман

Lawrence Pressman
АктёрDr. Baker
Линда Перл

Linda Purl
АктрисаDr. Ruth Young

Сценаристы

Рут Роуз

Ruth Rose
Сценарист
Марк Розенталь

Mark Rosenthal
Сценарист
Мериан К. Купер

Merian C. Cooper
Сценарист

Продюсеры

Тед Хартли

Ted Hartley
Продюсер
Том Джейкобсон

Tom Jacobson
Продюсер
Джеймс Чори

James Chory
Продюсер
Майкл Фоттрел

Michael Fottrell
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Мазуркевич

Актриса дубляжа
Вадим Гущин

Актёр дубляжа
Геннадий Богачёв

Актёр дубляжа
Анатолий Азо

Актёр дубляжа
Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа

Художники

Чарльз Дабо мл.

Charlie Daboub
Художник
Том Саутуэлл

Tom Southwell
Художник
Меридет Босвелл

Merideth Boswell
Художница
Грег Вульфсон

Greg Wolfson
Художник

Монтажёры

Пол Хирш

Paul Hirsch
Монтажёр

Операторы

Дональд Питермен

Donald Peterman
Оператор
Оливер Вуд

Oliver Wood
Оператор

Композиторы

Джеймс Хорнер

James Horner
Композитор