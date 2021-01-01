Модель (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Красавица Аня выросла в богатой и респектабельной семье. Еe отец – депутат, а мать – домохозяйка, которая увлекается искусством и сама когда-то мечтала стать актрисой. Когда Ане поступает предложение из модельной школы в Лос-Анджелесе, родители видят в нем блестящие перспективы и содействуют отъезду дочери. По прибытии девушка практически сразу попадает на пафосную вечеринку, которая кажется шансом завести полезные знакомства, а заканчивается убийством, в котором подозревают Аню.



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