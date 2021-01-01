Модель (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.12021, Модель
Драмы, Триллеры89 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Красавица Аня выросла в богатой и респектабельной семье. Еe отец – депутат, а мать – домохозяйка, которая увлекается искусством и сама когда-то мечтала стать актрисой. Когда Ане поступает предложение из модельной школы в Лос-Анджелесе, родители видят в нем блестящие перспективы и содействуют отъезду дочери. По прибытии девушка практически сразу попадает на пафосную вечеринку, которая кажется шансом завести полезные знакомства, а заканчивается убийством, в котором подозревают Аню.
Модель смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ОЛРежиссёр
Ольга
Ланд
- АДАктриса
Анна
Дойникова
- СЕАктриса
Светлана
Ефремова
- ИВАктёр
Илья
Волох
- Актриса
Екатерина
Гусева
- Актёр
Игорь
Жижикин
- АСАктриса
Арина
Слесарева
- ДСАктёр
Дмитрий
С. Будрин
- НААктёр
Нельсон
Арриета
- Актриса
Наталия
Родригес
- Актриса
Виктория
Полторак
- ОЛСценарист
Ольга
Ланд
- ДГСценарист
Дмитрий
Головин
- ДГПродюсер
Дмитрий
Головин
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- НСМонтажёр
Никита
Склокин
- ОСОператор
Олеся
Савельева
- АРОператор
Артур
Разаков
- МЧОператор
Максим
Чирков
- АСКомпозитор
Алексей
Сарычев