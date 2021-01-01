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Модель (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.12021, Модель
Драмы, Триллеры89 мин18+
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Сюжет

Красавица Аня выросла в богатой и респектабельной семье. Еe отец – депутат, а мать – домохозяйка, которая увлекается искусством и сама когда-то мечтала стать актрисой. Когда Ане поступает предложение из модельной школы в Лос-Анджелесе, родители видят в нем блестящие перспективы и содействуют отъезду дочери. По прибытии девушка практически сразу попадает на пафосную вечеринку, которая кажется шансом завести полезные знакомства, а заканчивается убийством, в котором подозревают Аню.

Модель смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Модель»

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