Млечный путь
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Млечный путь

Млечный путь (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Млечный путь
Комедия94 мин12+

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О фильме

В браке Андрея и Нади что-то сломалось. Он отправляется жить в Москву, она с детьми остается в Иркутске. В канун Нового Года семья снова собирается вместе, но, похоже, в последний раз. Но близость Нового года и множество неожиданных событий подтолкнут их к правильному решению.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Млечный путь»