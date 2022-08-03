Млечный путь (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Млечный путь
Комедия94 мин12+
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О фильме
В браке Андрея и Нади что-то сломалось. Он отправляется жить в Москву, она с детьми остается в Иркутске. В канун Нового Года семья снова собирается вместе, но, похоже, в последний раз. Но близость Нового года и множество неожиданных событий подтолкнут их к правильному решению.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Анна
Матисон
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актриса
Марина
Александрова
- Актёр
Владимир
Меньшов
- АБАктриса
Анастасия
Безрукова
- ПТАктёр
Петр
Терещенко
- ВВАктёр
Владимир
Войтюк
- Актёр
Валентин
Гафт
- ДМАктёр
Денис
Мацуев
- ДСАктёр
Дмитрий
Соколов
- БДАктёр
Бэлик
Дамбаев
- Сценарист
Анна
Матисон
- ТЭСценарист
Тимур
Эзугбая
- АКПродюсер
Алексей
Кублицкий
- МКПродюсер
Мария
Карнеева
- ИЛМонтажёр
Иван
Лисичкин
- МШОператор
Максим
Шинкоренко