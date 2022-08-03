В браке Андрея и Нади что-то сломалось. Он отправляется жить в Москву, она с детьми остается в Иркутске. В канун Нового Года семья снова собирается вместе, но, похоже, в последний раз. Но близость Нового года и множество неожиданных событий подтолкнут их к правильному решению.

