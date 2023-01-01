Миссис Паркер и порочный круг (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, Mrs. Parker and the Vicious Circle
Драмы119 мин18+
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Сюжет
В этой картине, известной также под названием «Миссис Паркер и круглый стол», рассказывается биография Дороти Паркер, американской писательницы. Внимание авторов фильма сосредоточено на ее взлете и падении в Нью-Йорке и Голливуде в тридцатых и сороковых годах.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АРРежиссёр
Алан
Рудольф
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- КСАктёр
Кэмпбелл
Скотт
- Актёр
Мэттью
Бродерик
- ПГАктёр
Питер
Галлахер
- Актриса
Дженнифер
Билз
- ЭМАктёр
Эндрю
Маккарти
- Актёр
Уоллес
Шоун
- Актриса
Гвинет
Пэлтроу
- МПАктриса
Марта
Плимптон
- Актёр
Сэм
Робардс
- АРСценарист
Алан
Рудольф
- РССценарист
Рэнди
Сью Коберн
- Продюсер
Роберт
Олтмен
- АДПродюсер
Айра
Дойчман
- ДМПродюсер
Джеймс
МакЛиндон
- РЭХудожница
Рени
Эйприл
- СЭМонтажёр
Сьюзи
Элмигер
- ЯКОператор
Ян
Киссер
- МАКомпозитор
Марк
Айшем