Миссис Паркер и порочный круг (фильм, 1994) смотреть онлайн

Сюжет

В этой картине, известной также под названием «Миссис Паркер и круглый стол», рассказывается биография Дороти Паркер, американской писательницы. Внимание авторов фильма сосредоточено на ее взлете и падении в Нью-Йорке и Голливуде в тридцатых и сороковых годах.



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