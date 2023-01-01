Миссис Паркер и порочный круг
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Миссис Паркер и порочный круг

Миссис Паркер и порочный круг (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Mrs. Parker and the Vicious Circle
Драмы119 мин18+

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Сюжет

В этой картине, известной также под названием «Миссис Паркер и круглый стол», рассказывается биография Дороти Паркер, американской писательницы. Внимание авторов фильма сосредоточено на ее взлете и падении в Нью-Йорке и Голливуде в тридцатых и сороковых годах.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миссис Паркер и порочный круг»