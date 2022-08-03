Мисс Переполох HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

Мисс Переполох HD
2014, She's Funny That Way HD
Драма, Комедия89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

На первый взгляд может показаться, что Изабелла — простая девушка по вызову из Бруклина. Но, ворвавшись в тихую и размеренную жизнь бродвейского режиссера Альберта, она буквально перевернет ее вверх дном, станет причиной нескольких скандалов и раскроет все немыслимые семейные тайны.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мисс Переполох HD»