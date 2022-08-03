Мисс Переполох HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, She's Funny That Way HD
Драма, Комедия89 мин18+
На первый взгляд может показаться, что Изабелла — простая девушка по вызову из Бруклина. Но, ворвавшись в тихую и размеренную жизнь бродвейского режиссера Альберта, она буквально перевернет ее вверх дном, станет причиной нескольких скандалов и раскроет все немыслимые семейные тайны.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ПБРежиссёр
Питер
Богданович
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актриса
Имоджен
Путс
- Актриса
Кэтрин
Хан
- Актёр
Уилл
Форте
- Актёр
Рис
Иванс
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- СШАктриса
Сибилл
Шепард
- ОПАктёр
Остин
Пендлтон
- Актриса
Джоанна
Ламли
- РЛАктёр
Ричард
Льюис
- ЛССценарист
Луиз
Стрэттен
- ПБСценарист
Питер
Богданович
- ДДПродюсер
Джордж
Дракулиас
- ЛСПродюсер
Луиз
Стрэттен
- ХВПродюсер
Холли
Вирсма
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НММонтажёр
Ник
Мур
- ПВМонтажёр
Пакс
Вассерман
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр