Мисс милионерша
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Мисс милионерша

Мисс милионерша (фильм, 1988) смотреть онлайн

7.11988, Мисс милионерша
Комедия, Драма90 мин18+

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О фильме

В начале «перестройки» городские власти готовятся к очередному мероприятию в духе застойных времен. Режиссеру с достаточно «ершистым» характером поручают снять материал о рождении миллионного жителя. Но когда он находит героиню сюжета, «позитивного» материала не получается, так как эта семья для рекламы счастливой жизни никак не подходит...


Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb