Мисс милионерша (фильм, 1988) смотреть онлайн
7.11988, Мисс милионерша
Комедия, Драма90 мин18+
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О фильме
В начале «перестройки» городские власти готовятся к очередному мероприятию в духе застойных времен. Режиссеру с достаточно «ершистым» характером поручают снять материал о рождении миллионного жителя. Но когда он находит героиню сюжета, «позитивного» материала не получается, так как эта семья для рекламы счастливой жизни никак не подходит...
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АРРежиссёр
Александр
Рогожкин
- Актёр
Николай
Караченцов
- ТМАктриса
Татьяна
Михалевкина
- ЮДАктёр
Юрий
Дубровин
- Актриса
Елена
Мельникова
- ННАктриса
Наталья
Назарова
- ОМАктриса
Оксана
Мысина
- НМАктёр
Никита
Михайловский
- ВТАктёр
Владимир
Тягичев
- АНАктёр
Александр
Новиков
- Актёр
Виктор
Бычков
- АУСценарист
Анатолий
Усов
- АЗПродюсер
Андрей
Зерцалов
- ИБОператор
Иван
Багаев