Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна
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Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна

Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.72005, Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous
Боевик, Комедия110 мин12+

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О фильме

Грейси Харт — агент ФБР. Справившись с важным заданием на конкурсе красоты «Мисс Америка», она становится знаменитостью. Но однажды друзей Грейси, Шерил и Стена, похищают в Лас-Вегасе. Грейси предстоит спасти их, пойдя на конфликт с руководством ФБР, которое опасается еe провала и потери репутации и авторитета организации.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна»