Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.72005, Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous
Боевик, Комедия110 мин12+
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О фильме
Грейси Харт — агент ФБР. Справившись с важным заданием на конкурсе красоты «Мисс Америка», она становится знаменитостью. Но однажды друзей Грейси, Шерил и Стена, похищают в Лас-Вегасе. Грейси предстоит спасти их, пойдя на конфликт с руководством ФБР, которое опасается еe провала и потери репутации и авторитета организации.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДПРежиссёр
Джон
Паскуин
- Актриса
Сандра
Буллок
- РКАктриса
Реджина
Кинг
- ЭМАктёр
Энрике
Мурсиано
- УШАктёр
Уильям
Шетнер
- Актёр
Эрни
Хадсон
- ХБАктриса
Хезер
Бёрнс
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- Актёр
Трит
Уильямс
- АБАктёр
Абрахам
Бенруби
- НОАктёр
Ник
Офферман
- Сценарист
Марк
Лоуренс
- КФСценарист
Кэти
Форд
- КЛСценарист
Кэрин
Лукас
- Продюсер
Сандра
Буллок
- Продюсер
Марк
Лоуренс
- Продюсер
Брюс
Берман
- ЖБПродюсер
Жезин
Баллок-Прадо
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ГРХудожник
Грег
Ричман
- ДАХудожница
Дина
Аппель
- ГКМонтажёр
Гарт
Крэвен
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- ДКомпозитор
Джон
Ван Тонгерен