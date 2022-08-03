Мишень (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Мишень
Фантастика, Драма154 мин18+
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О фильме
Россия, 2020 год. Герои фильма принадлежат к элите страны. Они обеспечены, влиятельны, но их молодость уходит, а любовь со временем потеряла былой накал. Они отправляются в горы Алтая, где есть "мишень" - заброшенный астрофизический комплекс. Тот, кто проводит в центре "мишени" какое-то время, вновь обретает молодость и остроту чувств. В Москву герои возвращаются совсем другими людьми. Но вместе с чувством бесконечной свободы и силы, до предела обостряются черты характеров и скрытые страсти героев...
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Драма
КачествоSD
Время154 мин / 02:34
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АЗРежиссёр
Александр
Зельдович
- МСАктёр
Максим
Суханов
- ДУАктриса
Джастин
Уоддэлл
- Актёр
Данила
Козловский
- Актриса
Даниэла
Стоянович
- Актёр
Виталий
Кищенко
- НЛАктриса
Нина
Лощинина
- Актёр
Антон
Хабаров
- СПАктёр
Сергей
Потапов
- Актёр
Егор
Корешков
- ОЯАктёр
Олег
Ягодин
- ВССценарист
Владимир
Сорокин
- АЗСценарист
Александр
Зельдович
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- АНМонтажёр
Андрей
Назаров
- АИОператор
Александр
Ильховский