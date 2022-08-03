Мишень (фильм, 2010) смотреть онлайн

Россия, 2020 год. Герои фильма принадлежат к элите страны. Они обеспечены, влиятельны, но их молодость уходит, а любовь со временем потеряла былой накал. Они отправляются в горы Алтая, где есть "мишень" - заброшенный астрофизический комплекс. Тот, кто проводит в центре "мишени" какое-то время, вновь обретает молодость и остроту чувств. В Москву герои возвращаются совсем другими людьми. Но вместе с чувством бесконечной свободы и силы, до предела обостряются черты характеров и скрытые страсти героев...

