Миротворец
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Миротворец

Миротворец (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, The Peacemaker
Боевики118 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Русский поезд, который везет ядерные ракеты с целью их уничтожения, частично поврежден взрывом где-то в отдаленном районе на юге России. Соответствующие сигналы поступают в ядерный центр американского Белого Дома. Вскоре выясняется, что оружие находится в руках международных террористов…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миротворец»

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