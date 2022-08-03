Мир Юрского периода (фильм, 2015) смотреть онлайн
Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как бежит вода, и как у алчных бизнесменов опять все идет не по плану. Научно-фантастический фильм «Мир юрского периода» — очередная поучительная история о том, что жадность — это плохо.
Через 22 года после событий первого фильма на острове Исла-Нублар открывается тематический парк с живыми динозаврами — Jurassic World. Сюда со всего света съезжаются миллионы туристов, но руководству парка этого мало. Чтобы еще сильнее подогреть интерес публики, ученые парка создает нового, генетически модифицированного динозавра — Индоминус рекса. Хищник чрезвычайно умен и опасен. И разумеется, однажды он вырывается на свободу.
Сразу после выхода зрелищный блокбастер про зубастых ящеров установил несколько коммерческих рекордов в кинематографе, а суммарно собрал свыше $1,5 млрд в прокате. И хотя картина менее серьезна, чем «Парк юрского периода» 1993 года, смотреть «Мир юрского периода» определенно не скучно.
СтранаСША, Китай
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
- КТРежиссёр
Колин
Треворроу
- Актёр
Крис
Пратт
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- НРАктёр
Ник
Робинсон
- ТСАктёр
Тай
Симпкинс
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- ИКАктёр
Ирфан
Кхан
- Актёр
Омар
Си
- БВАктёр
Б.Д.
Вонг
- Актёр
Джейк
Джонсон
- Актриса
Джуди
Грир
- КТСценарист
Колин
Треворроу
- ДКСценарист
Дерек
Коннолли
- РДСценарист
Рик
Джаффа
- АССценарист
Аманда
Сильвер
- Продюсер
Патрик
Краули
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- Продюсер
Стивен
Спилберг
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЛААктёр дубляжа
Лев
Аксельрод
- ММАктёр дубляжа
Михаил
Маневич
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДДХудожник
Даг
Дж. Мирдинк
- КМХудожница
Криста
Манро
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- ЭФХудожница
Эйприл
Ферри
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- КСМонтажёр
Кевин
Ститт
- ДШОператор
Джон
Шварцман
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино