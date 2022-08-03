Мир Юрского периода (фильм, 2015) смотреть онлайн

Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как бежит вода, и как у алчных бизнесменов опять все идет не по плану. Научно-фантастический фильм «Мир юрского периода» — очередная поучительная история о том, что жадность — это плохо.



Через 22 года после событий первого фильма на острове Исла-Нублар открывается тематический парк с живыми динозаврами — Jurassic World. Сюда со всего света съезжаются миллионы туристов, но руководству парка этого мало. Чтобы еще сильнее подогреть интерес публики, ученые парка создает нового, генетически модифицированного динозавра — Индоминус рекса. Хищник чрезвычайно умен и опасен. И разумеется, однажды он вырывается на свободу.



Сразу после выхода зрелищный блокбастер про зубастых ящеров установил несколько коммерческих рекордов в кинематографе, а суммарно собрал свыше $1,5 млрд в прокате. И хотя картина менее серьезна, чем «Парк юрского периода» 1993 года, смотреть «Мир юрского периода» определенно не скучно.

