Мир Юрского периода: Возрождение (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Jurassic World: Rebirth
Фантастика, Боевик18+
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О фильме
Группа исследователей отправляется в труднодоступные экваториальные регионы, чтобы добыть ДНК трёх гигантских доисторических существ. Их цель — совершить прорыв в медицине, который может изменить будущее человечества.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Рейтинг
- ГЭРежиссёр
Гарет
Эдвардс
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Мануэль
Рульфо
- ДЯАктёр
Дэвид
Яконо
- ЛБАктриса
Луна
Блэйз Бойд
- Актёр
Эд
Скрейн
- Актёр
Руперт
Френд
- Актёр
Махершала
Али
- Актриса
Филиппина
Вельж
- МКСценарист
Майкл
Крайтон
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- Продюсер
Патрик
Краули
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- МХХудожник
Марк
Харрис
- ЧБХудожник
Ческо
Бонелло
- ДКХудожник
Джеймс
Клайн
- ДОМонтажёр
Джабез
Олссен
- АДКомпозитор
Александр
Деспла