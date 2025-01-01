Мир Юрского периода: Возрождение
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Мир Юрского периода: Возрождение

Мир Юрского периода: Возрождение (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Jurassic World: Rebirth
Фантастика, Боевик18+

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О фильме

Группа исследователей отправляется в труднодоступные экваториальные регионы, чтобы добыть ДНК трёх гигантских доисторических существ. Их цель — совершить прорыв в медицине, который может изменить будущее человечества.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер

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Актёры и съёмочная группа фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»