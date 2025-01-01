Мир Юрского периода: Возрождение (фильм, 2025) смотреть онлайн

Группа исследователей отправляется в труднодоступные экваториальные регионы, чтобы добыть ДНК трёх гигантских доисторических существ. Их цель — совершить прорыв в медицине, который может изменить будущее человечества.



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