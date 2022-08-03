9.32018, Jurassic World: Fallen Kingdom
Фантастика, Боевик123 мин12+
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Мир Юрского периода 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Один из главных летних блокбастеров 2018 года. Оуэн и Клэр возвращаются на остров Нублар, чтобы защитить уцелевших после разрушения парка динозавров от новой масштабной угрозы — извержения вулкана. Ситуация осложняется тем, что наниматели героев ведут двойную игру.
СтранаКитай, США
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время123 мин / 02:03
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Хуан
Антонио Байона
- Актёр
Крис
Пратт
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- Актёр
Рейф
Сполл
- Актёр
Джастис
Смит
- ДПАктриса
Даниэлла
Пинеда
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- Актёр
Тоби
Джонс
- Актёр
Тед
Левайн
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- БВАктёр
Б.Д.
Вонг
- ДКСценарист
Дерек
Коннолли
- КТСценарист
Колин
Треворроу
- МКСценарист
Майкл
Крайтон
- Продюсер
Белен
Атьенса
- Продюсер
Патрик
Краули
- ТХПродюсер
Томас
Хэйслип
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- ТДХудожница
Тина
Джонс
- БВМонтажёр
Бернат
Вилаплана
- ОФОператор
Оскар
Фаура
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино