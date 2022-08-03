Мир Юрского периода 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн

Один из главных летних блокбастеров 2018 года. Оуэн и Клэр возвращаются на остров Нублар, чтобы защитить уцелевших после разрушения парка динозавров от новой масштабной угрозы — извержения вулкана. Ситуация осложняется тем, что наниматели героев ведут двойную игру.

