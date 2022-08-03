Мир Юрского периода 2
Wink
Фильмы
Мир Юрского периода 2
9.32018, Jurassic World: Fallen Kingdom
Фантастика, Боевик123 мин12+

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Мир Юрского периода 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Один из главных летних блокбастеров 2018 года. Оуэн и Клэр возвращаются на остров Нублар, чтобы защитить уцелевших после разрушения парка динозавров от новой масштабной угрозы — извержения вулкана. Ситуация осложняется тем, что наниматели героев ведут двойную игру.

Страна
Китай, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мир Юрского периода 2»