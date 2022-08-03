Мина
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Мина

Мина (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.72016, Mine
Триллер, Драма102 мин18+

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О фильме

Американский солдат после проваленной миссии оказывается в одиночестве посреди африканской пустыни. Стоя одной ногой на мине, он не может двинуться с места и продолжает бороться за жизнь против песчаных бурь, хищников, собственного отчаяния и страхов.

Страна
Испания, США, Италия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мина»