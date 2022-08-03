Мина (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.72016, Mine
Триллер, Драма102 мин18+
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О фильме
Американский солдат после проваленной миссии оказывается в одиночестве посреди африканской пустыни. Стоя одной ногой на мине, он не может двинуться с места и продолжает бороться за жизнь против песчаных бурь, хищников, собственного отчаяния и страхов.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Фабио
Гуальоне
- ФРРежиссёр
Фабио
Резинаро
- Актёр
Арми
Хаммер
- Актриса
Аннабелль
Уоллис
- Актёр
Том
Каллен
- Актёр
Клинт
Дайер
- Актёр
Джефф
Белл
- ДОАктриса
Джульетт
Обри
- ИПАктриса
Инес
Пиньяр Милле
- ЛПАктёр
Люка
Перос
- ДСАктёр
Даниэль
Сандовал
- АРАктёр
Агустин
Родригес
- Сценарист
Фабио
Гуальоне
- ФРСценарист
Фабио
Резинаро
- Продюсер
Питер
Сафран
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Монтажёр
Фабио
Гуальоне