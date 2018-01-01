Wink
Детям
Мгновения Нью-Йорка
Актёры и съёмочная группа фильма «Мгновения Нью-Йорка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мгновения Нью-Йорка»

Режиссёры

Дэнни Гордон

Дэнни Гордон

Dennie Gordon
Режиссёр

Актёры

Эшли Олсен

Ashley Olsen
АктрисаJane Ryan
Мэри-Кейт Олсен

Mary-Kate Olsen
АктрисаRoxy Ryan
Юджин Леви

Eugene Levy
АктёрMax Lomax
Энди Рихтер

Andy Richter
АктёрBennie Bang
Райли Смит

Riley Smith
АктёрJim
Джаред Падалеки

Jared Padalecki
АктёрTrey Lipton
Дрю Пински

Drew Pinsky
АктёрDr. Ryan (в титрах: Dr. Drew Pinsky)
Даррел Хэммонд

Darrell Hammond
АктёрHudson McGill
Андреа Мартин

Andrea Martin
АктрисаSenator Anne Lipton
Аланна Онг

Alannah Ong
Актриса

Сценаристы

Адам Купер

Adam Cooper
Сценарист
Билл Колладж

Bill Collage
Сценарист

Продюсеры

Дениз Ди Нови

Denise Di Novi
Продюсер
Эшли Олсен

Ashley Olsen
Продюсер
Мэри-Кейт Олсен

Mary-Kate Olsen
Продюсер
Роберт Торн

Robert Thorne
Продюсер

Актёры дубляжа

Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Татьяна Весёлкина

Актриса дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа

Художники

Питер Гранди

Peter Grundy
Художник
Кристофер Харгадон

Christopher Hargadon
Художник
Яро Дик

Jaro Dick
Художник

Операторы

Грег Гардинер

Greg Gardiner
Оператор

Композиторы

Джордж С. Клинтон

George S. Clinton
Композитор