Мгновения Нью-Йорка
Wink
Детям
Мгновения Нью-Йорка

Мгновения Нью-Йорка (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.12004, New York Minute
Мелодрама, Комедия87 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Один день из жизни 17-летних сестер-близняшек Джейн и Рокси Райан. Путешествие от Лонг-Айленда до Нью-Йорк Сити оказывается полным не только забавных приключений, но и досадных неожиданностей...

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мгновения Нью-Йорка»