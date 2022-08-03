Мгновения Нью-Йорка (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.12004, New York Minute
Мелодрама, Комедия87 мин12+
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О фильме
Один день из жизни 17-летних сестер-близняшек Джейн и Рокси Райан. Путешествие от Лонг-Айленда до Нью-Йорк Сити оказывается полным не только забавных приключений, но и досадных неожиданностей...
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Мелодрама
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ДГРежиссёр
Дэнни
Гордон
- Актриса
Эшли
Олсен
- Актриса
Мэри-Кейт
Олсен
- ЮЛАктёр
Юджин
Леви
- Актёр
Энди
Рихтер
- РСАктёр
Райли
Смит
- ДПАктёр
Джаред
Падалеки
- ДПАктёр
Дрю
Пински
- ДХАктёр
Даррел
Хэммонд
- Актриса
Андреа
Мартин
- АОАктриса
Аланна
Онг
- АКСценарист
Адам
Купер
- БКСценарист
Билл
Колладж
- Продюсер
Дениз
Ди Нови
- Продюсер
Эшли
Олсен
- Продюсер
Мэри-Кейт
Олсен
- РТПродюсер
Роберт
Торн
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ПГХудожник
Питер
Гранди
- КХХудожник
Кристофер
Харгадон
- ЯДХудожник
Яро
Дик
- ГГОператор
Грег
Гардинер
- ДСКомпозитор
Джордж
С. Клинтон