Актёры и съёмочная группа фильма «Метель»
Режиссёры
Актёры
АктрисаМария Гавриловна
Валентина Титова
АктёрБурмин
Георгий Мартынюк
АктёрВладимир
Олег ВидовOleg Vidov
АктрисаПрасковья Петровна
Мария Пастухова
АктёрГаврила Гаврилович
Сергей Папов
Актрисаслужанка
Нина Вильвовская
АктёрШмидт
Николай Прокопович
Актёрулан
Николай Бурляев
Актёрсвященник
Сергей Плотников
Актёррассказчик
Яков Смоленский
АктёрДравин
Анатолий Игнатьев
Актёр
Дмитрий Орловский
Актёрслуга на балу
Николай Юдин
Актёрстарик
Серафим Зайцев
Актрисадама за чаепитием
Анна Павлова
Актёр
Анатолий Иванов
Актрисагорожанка
Серафима Холина
Актриса
Лидия Генель-Аблова
Актриса
Антонина Кончакова
Актриса
Валентина Ушакова
Актриса
Александра Харитонова
Актриса
Зоя Степанова
Актёр