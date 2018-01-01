Wink
Метель
Актёры и съёмочная группа фильма «Метель»

Актёры и съёмочная группа фильма «Метель»

Режиссёры

Владимир Басов

Владимир Басов

Режиссёр

Актёры

Валентина Титова

Валентина Титова

АктрисаМария Гавриловна
Георгий Мартынюк

Георгий Мартынюк

АктёрБурмин
Олег Видов

Олег Видов

Oleg Vidov
АктёрВладимир
Мария Пастухова

Мария Пастухова

АктрисаПрасковья Петровна
Сергей Папов

Сергей Папов

АктёрГаврила Гаврилович
Нина Вильвовская

Нина Вильвовская

Актрисаслужанка
Николай Прокопович

Николай Прокопович

АктёрШмидт
Николай Бурляев

Николай Бурляев

Актёрулан
Сергей Плотников

Сергей Плотников

Актёрсвященник
Яков Смоленский

Яков Смоленский

Актёррассказчик
Анатолий Игнатьев

Анатолий Игнатьев

АктёрДравин
Дмитрий Орловский

Дмитрий Орловский

Актёр
Николай Юдин

Николай Юдин

Актёрслуга на балу
Серафим Зайцев

Серафим Зайцев

Актёрстарик
Анна Павлова

Анна Павлова

Актрисадама за чаепитием
Анатолий Иванов

Анатолий Иванов

Актёр
Серафима Холина

Серафима Холина

Актрисагорожанка
Лидия Генель-Аблова

Лидия Генель-Аблова

Актриса
Антонина Кончакова

Антонина Кончакова

Актриса
Валентина Ушакова

Валентина Ушакова

Актриса
Александра Харитонова

Александра Харитонова

Актриса
Зоя Степанова

Зоя Степанова

Актриса
Иван Рыжов

Иван Рыжов

Актёр

Сценаристы

Владимир Басов

Владимир Басов

Сценарист
Александр Пушкин

Александр Пушкин

Сценарист

Операторы

Сергей Вронский

Сергей Вронский

Оператор

Композиторы

Георгий Свиридов

Георгий Свиридов

Композитор