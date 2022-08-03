Место под соснами (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Place Beyond the Pines
Триллер, Криминал134 мин18+
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О фильме
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7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДСРежиссёр
Дерек
Сиенфрэнс
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актёр
Дэйн
ДеХаан
- Актриса
Ева
Мендес
- ЭКАктёр
Эмори
Коэн
- Актёр
Махершала
Али
- Актёр
Бен
Мендельсон
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Рэй
Лиотта
- Актёр
Харрис
Юлин
- ДССценарист
Дерек
Сиенфрэнс
- БКСценарист
Бен
Коссио
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- ДППродюсер
Джэми
Патрикоф
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Михаил
Тарабукин
- ЖЕХудожница
Жасмин
Е. Балу
- ШБОператор
Шон
Боббитт
- МПКомпозитор
Майк
Паттон